Путин рискует стать заложником собственной войны: The Times об опасном сценарии для Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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Война против Украины все сильнее сказывается на российской экономике и обществе, ее последствия в перспективе могут создать политические проблемы и для самого Владимира Путина. Одним из ближайших тестов для Кремля станут выборы в Госдуму 18-20 сентября.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на колонку The Times, политолога Роджера Бойеса.

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Он считает, что даже контролируемый Кремлем избирательный процесс может показать уровень усталости российского общества от войны.

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«Единая Россия» стремится сохранить конституционное большинство – не менее 300 из 450 депутатских мест. Это позволяет партии проводить конституционные изменения без поддержки других сил. В то же время реальная политическая конкуренция на выборах существенно ограничена, а выступающая против войны либеральная партия «Яблоко» не была допущена к партийному голосованию.

Автор The Times предполагает, что более слабый, чем ожидает Кремль, результат правящей партии может быть воспринят российскими элитами как сигнал уязвимости системы и ужесточить дискуссии о будущем власти после завершения нынешнего президентского срока Путина.

Россияне все чаще говорят о переговорах

На настроения населения все сильнее влияют экономические последствия войны — нехватка работников, инфляция, высокие ставки и значительные государственные расходы на военные нужды. Reuters также фиксирует перед выборами проблемы российского бизнеса по поиску кадров и ухудшению экономических ожиданий.

В то же время, высокий уровень поддержки действий российской армии сосуществует со значительным запросом на переговоры. По последнему августовскому опросу «Левада-центра», 59% респондентов выступили за переход к мирным переговорам, а 31% — за продолжение боевых действий.

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Бойес считает, что это демонстрирует все большее противоречие между военными целями Кремля и желанием части россиян вернуться к нормальной жизни.

Новая мобилизация может создать проблемы Кремля

Еще одним риском для российских властей автор называет возможную необходимость нового масштабного пополнения армии. Мобилизация 2022 года повлекла за собой значительный общественный резонанс и массовый выезд мужчин из России.

Опасения нового призыва сохраняются и сейчас. Reuters отмечает, что в преддверии парламентских выборов тревога из-за войны в российском обществе растет, а страх мобилизации остается одним из факторов беспокойства.

При этом российская экономика уже сталкивается с дефицитом рабочей силы, поэтому масштабное извлечение новых людей из гражданского сектора может создать дополнительные проблемы.

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Почему проблемы могут начаться после войны

Отдельным вызовом The Times называет возвращение большого количества военных с фронта после боевых действий.

Автор проводит исторические параллели с предыдущими войнами России и СССР, после которых ветераны и всеобщее истощение государства становились одним из факторов внутренней нестабильности.

По его оценке, для Кремля риск будет не только возможным неудачным исходом войны. Даже после завершения боевых действий властям придется решать вопросы возвращения военных в гражданскую жизнь, их социальные ожидания, последствия ранений и психологических травм, дефицита рабочей силы и милитаризации общества.

Именно поэтому Бойес предполагает, что одним из политических пострадавших от войны, которую Россия начала против Украины, может стать и сам Путин.

Война обращается против Путина: последние новости

На фоне усиления украинских дальнобойных ударов Владимир Путин перенес ежегодное заседание Валдайского дискуссионного клуба из Сочи в Москву. По данным Financial Times, на этом настояла его служба безопасности после серии атак на российские НПЗ вблизи черноморских курортов. Сам Путин в последнее время почти перестал посещать Сочи.

В то же время в США уже рассматривают разные сценарии будущего России после завершения войны. Foreign Policy пишет, что среди них – сохранение Путина у власти, смена руководства или непредсказуемый «черный лебедь». Недавние переговоры американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве пока не принесли прорыва.

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