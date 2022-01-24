Путин, руки прочь от Украины: в Грузии прошла акция против российской агрессии

Сотни людей собрались возле украинского посольства в Тбилиси.
Путин, руки прочь от Украины! С таким призывом в Грузии прошла акция против российской агрессии.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 января.
Сотни людей собрались недалеко от украинского посольства в Тбилиси в знак солидарности с Киевом. В руках держали украинские флаги. Участники акции говорят, что понимают, через что проходят украинцы, ведь Грузия в 2008-м испытала вторжение России на своей территории. Сейчас среди условий Кремля к НАТО звучат призывы не принимать в Альянс не только Украину, но и Грузию тоже.
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