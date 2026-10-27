Путин с треском теряет союзника: разгромное поражение Вучича в Сербии стало шоком для Кремля

Александр Вучич и Путин / © ТСН.ua

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Разгромное поражение Александара Вучича на выборах в Сербии от протестного движения, поддержанного студентами, повлекло за собой волну угнетения в Москве. Россия потеряла еще одного важного партнера в Европе — спустя всего полгода после того, как пост потерял ее союзник Виктор Орбан в Венгрии.

Об этом сообщает The Japan Times.

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В понедельник Сербия проснулась в новой эпохе после того, как Вучич, возглавлявший правительство или занимавший пост президента с 2014 года и являвшийся частым гостем в Москве, потерпел поражение, что вызвало массовые празднования по всей стране.

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Москва рассматривала Сербию Вучича как решающего союзника в Европе и оплот против политики ЕС. Белград покупал значительные объемы газа у «Газпрома» и, невзирая на стремление присоединиться к Евросоюзу, отказывался поддерживать санкции против РФ за войну в Украине.

В Кремле пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, заявив, что принимают во внимание результаты выборов, а Вучич переходит в оппозицию.

«Что касается новой политической силы, которая придет к власти, мы выражаем надежду, что ее действия также будут направлены на дальнейшее развитие отношений… Но, как известно, для танго нужны двое», — прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что представители новоизбранной партии «Студенческий список» уверяют, что не будут вводить санкции против РФ и сохранят военный нейтралитет, российская элита и аналитики опасаются быстрого разворота Белграда в сторону Брюсселя.

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«В этом смысле венгерский прецедент достаточно показателен. И России нечего ждать от этого хорошего», — подытожил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Потенциальная потеря Сербии на фоне ослабления влияния РФ на Южном Кавказе и Центральной Азии уже расценивается политиками и медиа в Москве как серьезный геополитический провал Кремля.

Напомним, бывший сербский президент Александар Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах в Сербии. По его словам, победу одержал «Студенческий список», сформированный на фоне почти двухлетних антиправительственных протестов. Голосование стало самым серьезным вызовом многолетнему доминированию Вучича, а явка избирателей достигла рекордного уровня.

Учитель объявил гонку в конце сентября, подав в отставку с поста президента, чтобы еще раз посоревноваться за премьерское кресло. Впрочем, по предварительным прогнозам его список «Александар Вучич — Объединенная Сербия» получил чуть менее 39% голосов избирателей, в то же время «Студенческий список» получил почти 53%. Социологические организации и мониторинговые компании оценивают явку избирателей в 67,6% к 19:00, что является самым высоким показателем со времен распада Югославии в 1992 году.

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