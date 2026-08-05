Кремль / © Associated Press

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Украина, перенеся войну Путина на территорию России, сделала ее слабее, чем когда-либо с 1991 года.

Об этом говорится в аналитической статье Newsweek.

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Удары Украины по Wildberries

За последние недели украинские дроны сожгли восемь логистических центров Wildberries под Москвой и Санкт-Петербургом, Краснодаре и оккупированном Симферополе. Более десятой части ее складских мощностей исчерпаны. Восстановление будет стоить около 460 миллионов долларов, а количество сожженных внутри товаров, большинство из которых принадлежат мелким российским продавцам, может достичь еще миллиардов.

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Атаки по НПЗ

Также украинские удары вывели из строя четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. По мнению директора исследовательского центра «Туран» и старшего научного сотрудника Йорктаунского института Джозефа Эпштейна, это заставило российские власти ввести нормирование в более чем половине регионов страны. Один из крупнейших мировых экспортеров не может предоставить достаточное количество горючего для заправки автомобилей.

Удар по Wildberries

Трамп изменил свою позицию по отношению к РФ

Весь этот период президентом США был Дональд Трамп. Несмотря на то, что критики годами называли его «российским агентом», его политика по отношению к России, как утверждает автор, оказалась наиболее результативной со времен распада Советского Союза.

Автор утверждает, что Трамп — единственный президент США, при каденции которого Владимир Путин не захватил новых территорий. По его словам, при Джордже Буше-младшем России оккупировала часть Грузии, при Бараке Обаме — аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, а при Джо Байдене — полномасштабное вторжение в Украину.

Во время президентства Трампа, как отмечает автор, Россия не захватила ни одной новой страны, области или порта.

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Стратегия, заменившая политику умиротворения, основывается на двух основных принципах.

Первый — предоставить Украине свободу действий. Европа финансирует помощь, США снабжают оружие, а Киев сам решает, куда направлять беспилотники. Именно этого, по мнению автора, администрация Джо Байдена не позволяла Украине. В Белом доме исходили из того, что у России есть преимущество в возможности эскалации конфликта. Мол, Москва готова действовать безрассудно и имеет ядерное оружие, поэтому каждый новый шаг России заставляет США отступать во избежание дальнейшей эскалации.

Второй принцип менее очевиден и, вероятно, будет иметь значение даже после завершения войны. По словам автора, Соединенные Штаты усиливают свое влияние на постсоветском пространстве, в то время как Россия настолько сосредоточена на войне против Украины, что не способна эффективно отстаивать свои позиции в других странах региона.

Россия слабее, чем когда-либо с 1991 года

Аналитик считает, что Путин сам разрушил Россию.

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«Вторжение было его, как и стоящая за ним клептократия, два десятилетия неожиданных приростов ресурсов превратились в дворцы и оффшорные счета вместо экономики, которая могла бы пережить долгую войну», — отметил он.

По мнению Эпштейна, президент США решает: усиливать это самоуничтожение или смягчать. Его предшественники, стремившиеся к стабильности, смягчали его. Трамп увидел возможную возможность и воспользовался ею.

Россия слабее, чем когда-либо с 1991 года. Соседние страны делают ставку на то, что так будет и дальше. Он отметил, что «это рекорд, какими бы ни были обвинения».

Напомним, по информации ABC, экономический кризис в РФ и атаки украинских беспилотников заставили даже ярые сторонники Путина начали подвергать сомнению войну в Украине.

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