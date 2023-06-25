"Путин сам создал свой самый страшный кошмар": что мировые СМИ пишут о мятеже Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости", собрал 25-тысячную армию наемников и двинулся на Москву. Это событие вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание мировых СМИ.

ТСН.ua собрал основные тезисы западных СМИ о событиях в России.

CNN

"Владимиру Путину грозит потеря железного контроля власти", – написало CNN.

Журналисты издания отметили, что президент РФ столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года, когда он руководил государством. И это шокирует, когда видишь, что внешний вид тотального контроля, который он сохранял все это время – главное преимущество его автократии – разрушается в мгновение.

"Несколько лет назад Пригожину не простили бы критику. А теперь глава ЧВК свободно разгуливает по Ростову и намерен идти на Москву", — пишет издание.

Британское агентство BBC отмечает, что в России пока не переворот, поскольку не было никакой попытки захватить власть в правительстве. Кроме того, ЧВК "Вагнера" не представляет российских военных, хотя ее главарь утверждает, что имеет широкую поддержку среди них.

Пригожин призывает всех желающих присоединиться к нему и одновременно отрицает измену России. Он откровенно критикует Путина, говорит, что тот глубоко заблуждается.

Сложившаяся ситуация – это определяющий момент для путинского руководства и сигнал тревоги для россиян. Пока еще слишком рано говорить о том, чем это закончится, отмечает издание.

The Atlantic

The Atlantic также опубликовало статью под названием "Россия входит в гражданскую войну". В ней говорится, что на самом деле неизвестно, кто ключевая фигура в этом мятеже и какие у наемников конечные цели.

Financial Times

Статья в издании получила громкое название "Владимир Путин сам создал свой самый страшный кошмар". В ней сказано, что армия РФ еще 15 месяцев назад была в окрестностях Киева, а сейчас лидер РФ изо всех сил пытается сохранить контроль над Москвой.

The Guardian

Эксперты издания The Guardian также склоняются к мнению, что восстание "вагнеровцев" станет началом конца правления Путина. Этот мятеж открывает большие возможности перед Украиной и ее контрнаступлением. Поскольку силы "Вагнера" были вовлечены на самых сложных участках фронта.

Фото: theguardian.com

Украинские власти, белорусская оппозиция также отреагировали на мятеж Пригожина

Бунт Пригожина в РФ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в стране, терроризирующей мирное население ракетами, и относящейся к собственному народу, как к рабам, не может быть порядка. В итоге теперь российским властям приходится прятаться в Москве "от тех, кого сами и вооружили".

Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с лидером наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным президента Беларуси во избежание ответственности за обещания. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская Анна Красулина в эфире канала FREEДОМ.

По ее словам, российские военные уважают Пригожина больше, чем министра обороны РФ Сергея Шойгу, поскольку лидер "вагнеровцев" лично находился на фронте в Украине и лучше понимает ситуацию изнутри.

"Воевать против Пригожина российские войска не хотели. Путин, у которого в 200 км от Москвы стоял Пригожин, вооруженный до зубов, был готов пообещать ему все. Просто все. Конечно, в таких случаях удобнее обещать не самому, а ртом Александра Григорьевича. Почему? Потому что, во-первых, потом можно будет все свалить на него: это обещал не я, это к Лукашенко вопрос. Во-вторых, Лукашенко будет стараться и действительно пообещает даже больше того, что гарантировал Путин", — отметила она.

Что говорят в разведке США

Представители разведки США считают, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже достаточно давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству, и заранее видели признаки возможной операции, пишет CNN со ссылкой на три разных источника. Однако, по данным телеканала, для разведки США так и осталась непонятной конечная цель этого мятежа.

Источники CNN указывают, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, которые он производил ранее, могли быть сделаны во время подготовки к мятежу — западные разведки отмечали соответствующие перемещения наемников ЧВК "Вагнер" и складирование боеприпасов у границ РФ. В то же время "вызов", который Пригожин бросил военному руководству РФ, собеседники CNN считали только вопросом времени.

Пригожин остановил поход на Москву: что известно

Все началось с того, что Пригожин обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых. 24 июня он вместе с наемником "захватили" Ростов и Воронеж.

Однако впоследствии Пригожин заявил, что разворачивает колонны ППК "Вагнер" и уходит в полевые лагеря. Он отметил, что боевики ЧВК с 23 июня продвигались в направлении Москвы, им оставалось пройти около 200 километров.

"Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита российская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", — отметил он.

Перед этим Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения его наемников по территории России в сторону Москвы.

"Абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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