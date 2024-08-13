Путин сбрасывает с себя ответственность за наступление в Курской области: интересные детали ISW

Президент-диктатор РФ Владимир Путин пытается показать себя компетентным в ситуации в Курской области. Также "фюрер" переложил ответственность за вторжение ВСУ на других представителей российских властей и военных.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Путин продолжает представлять себя эффективным и знающим менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что накануне Путин провел совещание с военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти РФ по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, диктатор упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексею Смирнову за то, что он обсуждал вопросы, которые якобы принадлежат исключительно к компетенции российского Мобороны России, и поручил чиновнику говорить только о социально-экономической ситуации в регионе.

Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем". Мол, Мантуров не затронул несколько ключевых социальных вопросов.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к главе Кремля с прямой просьбой реализовать определенную социальную политику для помощи гражданскому населению Белгородской области. Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз избежали гнева Путина, не комментируя военные вопросы.

"Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы", — отмечают в ISW.

Кроме того, Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сталкиваются российские региональные власти. Вероятно, это сделано для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина.

"Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин корит высших российских чиновников, вероятно, является предупреждением другим российским чиновникам воздержаться от комментариев по поводу украинского вторжения в Россию", — подчеркивают в Институте.

Напомним, издание Bild пишет, что диктатор РФ Владимир Путин шокирован прорывом и наступлением ВСУ в Курской области. Поэтому остановить украинское наступление Москва пока не может.

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