Путин считает, что 99,9% россиян готовы воевать за РФ: в ЦПД объяснили, почему это откровенная ложь

Путин заявил, что 99,9% россиян готовы положить все в пользу Родины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему это неправда.

Российский диктатор Владимир Путин в эфире пропагандистского телеканала заявил, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы" и выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу Родины".

В Центре противодействия дезинформации развеяли очередную ложь российского фюрера.

"На самом деле большинству россиян новый год, кроме тяжестей ничего не предлагает. За неполные 10 месяцев войны российская армия официально потеряла более 100 тыс. солдат, расходы на войну составили почти 30% годового бюджета страны. По оценкам Западных экспертов, в результате "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень", – говорят в ЦПД.

О "готовности" россиян отдавать свою жизнь за путинские власти свидетельствуют результаты предпраздничных опросов россиян. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 69,6% россиян не испытывают новогоднего настроения, а для 62% главным потрясением года стало "СВО".

"Неадекватная оценка путиным ситуации в России свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам кремль готовит население к продолжению войны", — убеждены в ЦПД.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия стремится через западные медиа продвинуть нарратив о необходимости мирных переговоров. Однако по замыслу РФ такие переговоры должны быть на условиях страны-агрессора.

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