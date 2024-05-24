Путин сделал абсурдное заявление по поводу переговоров с Украиной

Путин снова заявил о готовности России к переговорам с Украиной. О возвращении оккупированных территорий диктатор и не упомянул.

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное лицемерное заявление, утверждая, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы всегда была открыта для переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Он утверждал, что российскую сторону в целом устраивал проект Стамбульских соглашений.

Путин также выразил сомнения в легитимности украинской власти. Он считает, что ответ на этот вопрос следует искать в конституции Украины и провести юридический анализ.

"Легитимность Зеленского закончилась, вопрос, с кем вести переговоры в Украине – не пуст", — заявил Путин.

Напомним, по информации издания Reuters, Путин заинтересован, чтобы остановить войну, но требует от Запада и Украины согласиться, чтобы оккупированные территории остались под контролем РФ.

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