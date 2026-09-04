Путин сделал Китаю подарок на $27 млрд: в чем причина такой "щедрости"

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

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С 2022 года Китай получил около 27 млрд долларов экономической выгоды благодаря закупкам российской нефти, которая после начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций стала для Пекина более дешёвой альтернативой сырью из других стран.

Об этом, как сообщает издание The Moscow Times, заявил глава российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

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По словам Сечина, расчет охватывает период с 2022 года, когда российские нефтяные компании начали переориентировать значительную часть экспорта с европейского направления на азиатские рынки. Китай при этом стал крупнейшим покупателем российской нефти, воспользовавшись возможностью получать сырьё по цене, ниже стоимости альтернативных поставок.

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Сечин заявил, что доля российской нефти в китайском импорте достигла рекордных 27%. Общий объем поставок превысил 100 млн тонн в год, а за первые семь месяцев текущего года, по его данным, в Китай было поставлено около 67 млн тонн российской нефти.

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 млрд долларов», — сказал глава «Роснефти», которого цитируют пропагандисты российского агентства ТАСС.

При этом экономия Китая обусловлена не только непосредственно низкой ценой российского сырья. После введения санкций и ограничений на российскую нефть её экспорт в Азию сопровождается дополнительными логистическими и санкционными рисками, которые также влияют на конечную стоимость поставок.

По данным Argus Media, в конце августа российский сорт «Юральская» в портах РФ продавался со скидкой примерно в 26–27 долларов за баррель по сравнению с Brent. Часть этой разницы, как отмечает The Moscow Times, приходится на расходы и прибыль перевозчиков, доставляющих российскую нефть в азиатские порты, в частности с использованием так называемого «теневого флота».

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В то же время даже с учетом транспортных расходов российское сырье для китайских покупателей остается дешевле нефти от ряда других поставщиков.

Размер дисконта менялся в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке и усиления санкционного давления. По оценкам Института Гайдара, летом 2022 года российская нефть продавалась китайским покупателям с максимальной скидкой — до 16% по сравнению с ценами других поставщиков. К концу 2023 года средний дисконт сократился примерно до 5% по отношению к Brent, а в 2024 году практически исчез.

Однако в 2025 году скидки вновь начали расти. В первом квартале они составляли около 2,8%, во втором — 6,3%, а после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» могли достигать 8,3%.

Таким образом, санкционное давление Запада, которое должно было ограничить доходы России от экспорта нефти, в то же время дало крупнейшим азиатским покупателям возможность добиваться более низких цен. Китай оказался в числе главных бенефициаров этой ситуации, получив доступ к большим объёмам российского сырья со скидкой.

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Напомним, что Россия постепенно теряет монополию на поставки вооружений в страны Центральной Азии, которую сохраняла еще со времен Советского Союза. Главным конкурентом Москвы становится Китай.

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