Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы заинтересована во "взаимно выгодных отношениях" с партнерами, одновременно критикуя международную дипломатию.

Об этом Путин заявил во время брифинга.

По его словам, дипломатия все чаще подменяется односторонними "опасными действиями", когда страны пытаются навязать свою волю.

"Ситуация на международной арене все больше деградирует", – заявил диктатор.

В то же время президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержке взаимовыгодных отношений со всеми партнерами. Он сообщил, что страна открыта для сотрудничества со всеми без исключения государствами.

Путин добавил, что отношения РФ с Европой оставляют желать лучшего, однако выразил надежду возвращения к нормальным связям с учетом интересов в безопасности.

"Хочется надеяться, что трудности, проблемы и взаимные конфликты останутся в прошлом", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз стремится перехватить инициативу по мирному урегулированию войны в Украине, чтобы не допустить единоличного диктования условий со стороны Вашингтона.

По информации Poilitico, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Москвой получила одобрение в Брюсселе и ключевых европейских столицах.