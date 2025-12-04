Путин сделал неожиданное заявление о восстановлении Советского Союза

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин лицемерно заявил, что восстановление Советского Союза было бы «бессмысленным». По его словам, западные СМИ зря обвиняют его в таком стремлении.

Об этом он сказал в четверг, 4 декабря, в интервью India Today во время своего визита в Индию.

При этом хозяин Кремля цинично отметил, что не собирается объяснять свою позицию странам Запада, потому что они «отказываются слушать». Он утверждал, что причиной таких заявлений является «агрессивная позиция в отношении России».

Причиной распада СССР Путин назвал тогдашнюю «систему» и заявил, что не нужно «искать виновных».

Как известно, ранее российский президент неоднократно называл распад Советского Союза самой большой трагедией ХХ века. Кроме того, именно современную Российскую Федерацию он считает правопреемницей СССР.

Напомним, в этом же интервью президент государства-агрессора пытался оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Он заявил, что так называемая «специальная военная операция» (СВО) является не началом войны, а якобы «попыткой ее закончить».