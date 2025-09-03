Путин сделал неожиданное заявление о встрече с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое заявление российского диктатора, которое он сделал в среду, 3 сентября, подводя итоги своего визита в Китай, цитируют российские пропагандисты.

«Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то положительным последствиям», — назвал Путин условие для переговоров с украинским лидером.

В то же время хозяин Кремля намекнул, что не видит смысла во встречах с украинским президентом, снова вспомнив о его «нелегитимности» и вдавшись в долгие рассуждения о нюансах украинской Конституции.

«Никаких способов продления полномочий президента в конституции Украины не прописано. Обязанности главы государства должен выполнять председатель Рады, в частности он должен взять на себя полномочия верховного главнокомандующего», — убеждал российский президент, который ради продления своего правления «обнулил» свои предыдущие президентские сроки через изменения в конституции РФ.

При этом Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» Украины и отметил, что сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности встречи с ним.

В конце концов свою возможность переговоров с украинским президентом он свел к фарсу, предложив абсурдное условие.

«Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — цинично сказал российский президент.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Кремле считают Владимира Зеленского «нелегитимным» президентом, но готовы с ним встретиться как с «главой режима».

Напомним, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского,ответил неоднозначно.

«Если ее не будет — будут последствия. Посмотрим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал он.