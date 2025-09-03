- Дата публикации
Путин сделал неожиданное заявление о встрече с Зеленским
Возможность встречи с украинским президентом хозяин Кремля свел к фарсу, предложив абсурдное условие.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Такое заявление российского диктатора, которое он сделал в среду, 3 сентября, подводя итоги своего визита в Китай, цитируют российские пропагандисты.
«Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то положительным последствиям», — назвал Путин условие для переговоров с украинским лидером.
В то же время хозяин Кремля намекнул, что не видит смысла во встречах с украинским президентом, снова вспомнив о его «нелегитимности» и вдавшись в долгие рассуждения о нюансах украинской Конституции.
«Никаких способов продления полномочий президента в конституции Украины не прописано. Обязанности главы государства должен выполнять председатель Рады, в частности он должен взять на себя полномочия верховного главнокомандующего», — убеждал российский президент, который ради продления своего правления «обнулил» свои предыдущие президентские сроки через изменения в конституции РФ.
При этом Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» Украины и отметил, что сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности встречи с ним.
В конце концов свою возможность переговоров с украинским президентом он свел к фарсу, предложив абсурдное условие.
«Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — цинично сказал российский президент.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Кремле считают Владимира Зеленского «нелегитимным» президентом, но готовы с ним встретиться как с «главой режима».
Напомним, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского,ответил неоднозначно.
«Если ее не будет — будут последствия. Посмотрим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал он.