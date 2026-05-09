Путин сделал неожиданное заявление о "завершении" войны в Украине после провального парада: что выдал

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Нынешнее 9 мая в Москве запомнится не демонстрацией силы, а ощущением тотального тупика. Сразу после откровенно слабого празднования на Красной площади президент РФ попытался сделать хорошую мину при плохой игре и выдал порцию свежих фантазий о ходе боевых действий.

Общаясь с журналистами, Путин сделал неожиданное заявление .

"Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", - заявил диктатор.

Басни о «пути» и искаженной реальности

Пытаясь хоть как-то оправдать, что Россия уже третий год стирает собственную армию об украинскую оборону, глава Кремля прибег к откровенной подмене понятий. Он попытался подать ситуацию так, будто Украина и Запад сами загнали себя в тупик.

«Они ожидали сокрушительное поражение России, краха государственности в течение нескольких месяцев. Не выходит. А потом залезли в этот путь и вылезти не могут», — уверенно заявил Путин.

Слушать такие пассажи от человека, чья армия планировала «взять Киев за три дня», очень смешно. Выглядит так, будто Путин искренне забыл, кто именно начал самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой и кто сейчас оказался в той же метафорической колее, имея разбитую экономику и выпрашивая оружие и солдат у стран-изгоев.

Шредер как последняя надежда Кремля

Интересно, что во время этого общения с прессой прозвучал еще один показательный вопрос. Одна из присутствующих журналисток поинтересовалась, остались ли в Западной Европе «благоразумные» политики, с которыми Москва могла бы вести диалог.

Путин, не моргнув глазом, назвал имя своего идеального переговорщика.

«Для меня лично лучше всего бывший канцлер Федеративной Республики Германии, господин Шредер», — гордо ответил российский президент.

Выбор вполне ожидаемый: Герхард Шредер годами «сидел на зарплате» в российских энергетических гигантах и является давним лоббистом интересов Кремля в Европе, так что другого «здравомыслящего» кандидата для диалога у Путина просто не осталось.

Нынешнее празднование 9 мая в Москве превратилось в настоящий фарс: из-за тотального страха перед украинскими ударами россияне провели кратчайший парад в современной истории , который длился жалкие 45 минут. Чтобы обезопасить диктатора, в столице РФ массово глушили мобильный интернет, поэтому местные жители остались без связи, банковских приложений и даже телевидения.

Впервые почти за двадцать лет на площадь не выехала ни одна единица военной техники, в Минобороны РФ неуклюже списавшаяся на «текущую оперативную обстановку». Главным украшением действа стали северокорейские солдаты, которые маршировали отдельной колонной как живое доказательство того, что российская армия вынуждена полагаться на наемников КНДР после безумных потерь на фронте.

Изоляция Путина на международной арене также была очевидна: из иностранных гостей к нему приехали только неизменный Александр Лукашенко, лидеры Лаоса, Малайзии, а также предводители непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Премьер Словакии Роберт Фицо хоть и прилетел в Москву, но на сам парад идти отказался, в то время как лидеры Казахстана и Узбекистана появились только в последний момент.

В то же время, настоящей сенсацией дня стало объявление президентом США Дональдом Трампом трехдневного перемирия, в рамках которого состоится беспрецедентный обмен пленными в формате тысяча на тысячу. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту договоренность, отметив, что сохранение жизней украинских защитников является абсолютной ценностью, ради которой Киев согласился поставить на паузу свои дальнобойные удары по России.

