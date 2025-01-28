Путин сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Кремлевский глава Владимир Путин заявил, что война в Украине может закончиться "через полтора-два месяца". И для этого, как он считает, есть определенное условие.

Об этом пишут пропагандистские агентства РФ со ссылкой на слова Путина.

"Все закончится через полтора-два месяца, если истекут спонсорские деньги и патроны", — говорится в источнике.

Путин также заявил, что именно Запад "уговорил Киев" продолжать войну.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин также сделал заявление о так называемом "мирном диалоге" с Украиной. Он считает, что без отмены "декрета" президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров из России будет "нелегитимным", а потому бесполезным.

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