Путин сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Кремлевский диктатор считает, что именно Запад уговорил Киев продолжать войну.
Кремлевский глава Владимир Путин заявил, что война в Украине может закончиться "через полтора-два месяца". И для этого, как он считает, есть определенное условие.
Об этом пишут пропагандистские агентства РФ со ссылкой на слова Путина.
"Все закончится через полтора-два месяца, если истекут спонсорские деньги и патроны", — говорится в источнике.
Путин также заявил, что именно Запад "уговорил Киев" продолжать войну.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин также сделал заявление о так называемом "мирном диалоге" с Украиной. Он считает, что без отмены "декрета" президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров из России будет "нелегитимным", а потому бесполезным.
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