Путин сделал очередное циничное заявление по поводу войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для воюющих против Украины оккупантов — награда работать ради РФ. А сам он будет "идти до конца".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Путин считает наградой возможность работать на родину. Речь идет, очевидно, о военных РФ, убивающих мирных украинцев.

"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны родины для каждого из нас", – сказал Путин.

В то же время, он вручил награды "Золотая Звезда" так называемым героям РФ. "Награды" получили девять военнослужащих, "проявивших себя во время специальной военной операции".

Напомним, что Путин придумал планы Польши захватить кусок "Украины" и заявил о "гарантиях безопасности".

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