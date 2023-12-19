Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин сделал очередное циничное заявление по поводу войны в Украине

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1688
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин сделал очередное циничное заявление по поводу войны в Украине

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Диктатор вручил награды "Золотая Звезда" так называемым героям РФ.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для воюющих против Украины оккупантов — награда работать ради РФ. А сам он будет "идти до конца".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Путин считает наградой возможность работать на родину. Речь идет, очевидно, о военных РФ, убивающих мирных украинцев.

"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны родины для каждого из нас", – сказал Путин.

В то же время, он вручил награды "Золотая Звезда" так называемым героям РФ. "Награды" получили девять военнослужащих, "проявивших себя во время специальной военной операции".

Напомним, что Путин придумал планы Польши захватить кусок "Украины" и заявил о "гарантиях безопасности".

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1688
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация