Путин сделал очередной подарок Ким Чен Ину: что получил лидер КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил от России новую партию лошадей, включая 19 жеребцов и пять кобыл орловских рысаков, которые ему очень нравятся. Он уже не раз позировал на этих лошадях для пропагандистских фотографий.

Об этом пишет The Times.

Издание сообщает, что новая поставка лошадей является продолжением соглашения, по которому в 2022 году в Пхеньян отправили 30 лошадей той же породы. С 2020 по 2023 год КНДР потратила не менее 600 тысяч долларов на импорт породистых лошадей из России.

Хотя Северная Корея активно развивает ядерное оружие и баллистические ракеты, она создает сеть конных военных подразделений. Однако для Ким Чен Ина эти лошади имеют большее символическое, чем военное значение. Они являются частью культа личности, сформировавшегося вокруг него и его семьи. Государственные СМИ часто демонстрируют, как Ким Чен Ин в детстве и юности ездил верхом вместе с отцом Ким Чен Иром.

В 2018 году северокорейские медиа опубликовали серию фотографий, на которых Ким Чен Ин верхом на орловском рысаке скачет по заснеженным склонам священной горы Пекту вместе с женой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Э Чжон. Эти снимки являются частью пропагандистской кампании, направленной на подчеркивание крепости и традиций правящей династии.

В феврале 2023 года государственные СМИ Северной Кореи продемонстрировали, как Ким Чен Ин вместе с дочерью Чжу Э, которую некоторые считают его вероятной наследницей, ездил верхом на орловских рысаках во время военного парада по случаю 75-летия Корейской народной армии.

Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo саркастически сравнила Кима и его жену с "пузатыми эльфами из Властелина колец".

Напомним, после июньского саммита Владимира Путина и Ким Чен Ина, на котором обсуждалось сотрудничество, Москва подарила Пхеньяну 447 коз, которые были отправлены в северокорейский город Расон.

Читайте также: