Владимир Путин и Дональд Трамп

Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии для ударов по силам США и Израиля. По данным разведок, Москва передала новые дроны Тегерану в стремлении ослабить Вашингтон.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Россия продолжает углублять военное взаимодействие с Ираном, способствуя проведению его ударов против сил США и Израиля на Ближнем Востоке. Британское издание Financial Times со ссылкой на западные разведданные сообщило, что Москва почти завершила поэтапные поставки в Иран беспилотников неопределенного типа, а также медикаментов и продовольствия.

По информации двух знакомых с разведданными чиновников, обсуждение передачи дронов между Россией и Ираном началось вскоре после старта американо-израильской кампании. Практическая реализация этих договоренностей началась в начале марта, а завершение поставок ожидается до конца месяца.

Один из западных представителей сектора безопасности отметил, что точный тип беспилотников, которые Россия согласилась передать, остается неизвестным, однако, скорее всего, речь идет о моделях вроде «Герань-2». В то же время действующие и бывшие западные чиновники сообщили, что Москва отказала Тегерану в предоставлении систем противовоздушной обороны С-400.

Кроме того, по имеющимся данным, Россия уже передавала Ирану модифицированные компоненты дронов «Шахед», а также спутниковые снимки, которые использовались для поддержки недавних атак по американским силам на Ближнем Востоке и союзникам США в регионе.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает оценивать, что Россия рассматривает поддержку иранской ударной кампании как способ ослабить Соединенные Штаты, которые она сама определяет одним из своих главных геополитических противников», — сообщили аналитики.

Глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что Россия помогает Ирану разведданными и дронами для ударов по американским целям на Ближнем Востоке, где уже погибли 13 военных США. Она подчеркнула связь между войной в Украине и эскалацией в регионе, призвав Вашингтон усилить давление на Москву, чтобы остановить эту поддержку.