Путин сделал ряд заявлений о ядерной ракете "Буревестник"
Путин утверждает, что имеющиеся в «Буревестнике» технологии можно применять в других отраслях.
Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений о ракете «Буревестник». Мол, оружием можно гордиться.
Об этом пишут росСМИ.
Путин сообщил, что у «Буревестника» есть «безусловные преимущества», и Россия может «гордиться достижениями ученых».
"Ядерные технологии, задействованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе", - добавил Путин.
Кроме того, по его словам, Россия сможет применить эти технологии и в народном хозяйстве.
Как отметил диктатор, ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается «в течение минут и секунд».
Ранее Путин похвастался запуском ядерной ракеты «Буревестник» . Говорит, что это уникальное оружие.
«Стратегические силы способны обеспечить безопасность России и союзного государства в полном объеме. Это факт, который хорошо известен специалистам в военном мире. Наши силы ядерного сдерживания находятся на самом высоком уровне», — сказал Путин.