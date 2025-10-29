ТСН в социальных сетях

Путин сделал ряд заявлений о ядерной ракете "Буревестник"

Путин утверждает, что имеющиеся в «Буревестнике» технологии можно применять в других отраслях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путин

Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений о ракете «Буревестник». Мол, оружием можно гордиться.

Об этом пишут росСМИ.

Путин сообщил, что у «Буревестника» есть «безусловные преимущества», и Россия может «гордиться достижениями ученых».

"Ядерные технологии, задействованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе", - добавил Путин.

Кроме того, по его словам, Россия сможет применить эти технологии и в народном хозяйстве.

Как отметил диктатор, ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается «в течение минут и секунд».

Ранее Путин похвастался запуском ядерной ракеты «Буревестник» . Говорит, что это уникальное оружие.

«Стратегические силы способны обеспечить безопасность России и союзного государства в полном объеме. Это факт, который хорошо известен специалистам в военном мире. Наши силы ядерного сдерживания находятся на самом высоком уровне», — сказал Путин.

