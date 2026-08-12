Путин сделал Трампу "жест доброй воли": в Sky News раскрыли, какую услугу взамен ожидает Кремль

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин помиловал бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана и освободил после четырех лет заключения. В ответ ждет услугу от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Sky News.

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Журналисты называют это «подарком» Путина для Трампа. Они предполагают, что его мотивы, вероятно, связаны с войной в Украине.

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Освобождение Гилмана произошло после сообщений на прошлой неделе о том, что он находился в сложном положении. По словам родных, был риск смерти.

По словам неназванного американского чиновника, которого цитирует Reuters, президент России освободил бывшего морского пехотинца как «жест доброй воли».

Американские журналисты предполагают, что таким шагом Путин пытается возродить дипломатические отношения с Трампом, чтобы склонить его к приверженности к РФ в войне в Украине.

«Это, похоже, не слишком тонкая попытка Кремля заручиться благосклонностью Белого дома в надежде получить дипломатические дивиденды… Освобождение Гилмана — это попытка Москвы возродить отношения и вернуть дела в российское русло. Это призвано представить Путина как разумного партнера, с которым Трамп может вести бизнес», — считают в американском издании.

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Путин помиловал осужденного в РФ экс-морпеха США — что известно

Напомним, Россия официально освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана, находившегося за решеткой в РФ более четырех с половиной лет. Возвращение бывшего военного на родину подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. Морпех покинул территорию РФ на специальном самолете Государственного департамента США в сопровождении квалифицированной медицинской бригады. По словам родных, он находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии.

Трамп прокомментировал освобождение ветерана и заявил, что освобождение американца является результатом его прямых и личных контактов с Путиным.

По данным СМИ, Гилман был задержан в Воронеже 17 января 2022 года. Российские власти обвинили бывшего морского пехотинца в нападении на полицейского в состоянии опьянения, но семья это отрицала.

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