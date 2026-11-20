Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что жители Украины должны стремиться к объединению с РФ и переходить на так называемую «правильную сторону истории».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Путин снова повторил тезисы российской пропаганды и пытался переложить вину за войну и разрушение на украинские власти и Запад. По его словам, украинцы должны стремиться к объединению с Россией «в широком смысле этого слова».

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Также глава Кремля в очередной раз назвал представителей украинской власти не патриотами, а националистами. Он иронически добавил, что «на ненависти далеко не уедешь». Так Путин пытается представить Украину государством, где якобы царит неприязнь к россиянам.

Кроме того, российский диктатор перевел в Киев ответственность за разрушение в Украине. Он утверждал, что они начались задолго до последних недель. В то же время Путин не упомянул, что украинские города и села разрушает российская армия своими ракетными и дроновыми атаками.

Отдельно он высказался о западной помощи Украине. По мнению диктатора, партнеры поддерживают Киев не ради украинцев, а только для собственной выгоды.

«Жители Украины должны понимать, что все, кто их поддерживает сегодня, делают это в своих интересах, чтобы покорить их своей воле», — цитируют его российские медиа.

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Также Путин направился к новой пропаганде и заявил, что противники России действуют по принципу «разделяй и властвуй» и якобы хотят ослабить ее, чтобы подчинить своим интересам.

Напомним, Путин пытался использовать саммит АТЭС, чтобы показать Россию как сверхдержаву и склонить США и Китай на свою сторону для продвижения ультиматумов по поводу войны в Украине.

Также американские аналитики подчеркивают, что Путин прикрылся атаками на Крымский мост во избежание мира.

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