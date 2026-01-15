Путин сделал циничное заявление о завершении войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин цинично заявил, что государство-агрессор якобы «стремится к долгосрочному и устойчивому миру». При этом он предложил вернуться к обсуждению тех условий, которые уже ранее предлагал Кремль и которые означают капитуляцию Украины, потерю неоккупированных до сих пор территорий и фактического суверенитета.

Заявление Путина цитируют российские пропагандистские СМИ.

Российский президент утверждает, что Москва предлагала «варианты и рациональные решения», которые, по его словам, «могли бы устроить всех» — в Америке, Европе и почему-то даже в Азии.

«Считаем, что к их предметному обсуждению следовало бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем быстрее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта в Украине», — заявил президент государства, которое развязало войну и могло бы закончить ее, просто прекратив вторжение.

При этом Владимир Путин традиционно обвинил «Киев и столицы, которые его поддерживают», в том, что они «не готовы» обсуждать предложения России, и заявил, что агрессия против Украины будет продолжаться.

«Надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — сказал хозяин Кремля.

Пригрозив продолжением войны, Путин вновь цинично заявил об открытости России к «выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия, сдерживает потенциальное заключение мирного соглашения,тогда как, по его словам, лидер Кремля готов к завершению войны.