Путин сделал заявление относительно прямого участия стран НАТО в войне в Украине

Применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России означает прямое участие стран НАТО в боевых действиях.

Такое заявление президент государства-агрессора Владимир Путин сделал в комментарии российским пропагандистам.

При этом хозяин Кремля отметил, что ВСУ якобы уже наносят удары вглубь России, но, по его словам, когда речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности — это "уже совсем другая история".

Путин считает, что применение дальнобойного оружия Силами обороны Украины возможно только с использованием данных спутников НАТО, а "полетные задачи" в эти системы могут вносить только военные стран НАТО.

Поэтому он назвал разрешение ВСУ на применение этого оружия "прямым участием стран НАТО в войне в Украине".

"Это будет означать, что США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сущности этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", — пригрозил кремлевский диктатор.

Напомним, во время встречи в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с разрешением на использование дальнобойного оружия от западных партнеров, в том числе США.

Байден и Стармер обсудят разрешение на удары дальнобойным оружием по России!

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