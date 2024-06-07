Путин сделал заявление о возможности использования ядерного оружия против Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не видит предпосылок для применения ядерного оружия в войне против Украины. В то же время он отметил, что ядерная доктрина России, определяющая применение этого оружия, может быть пересмотрена.

Об этом президент государства-агрессора говорил в пятницу, 7 июня, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Сергея Караганова, стоит ли России держать "ядерный пистолет у виска" Запада в отношении Украины, передает Reuters.

"Применение возможно в исключительном случае – при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны. Не думаю, что до такого случая дошло. В этом нет нужды”, – сказал Путин.

Однако, вспомнив об этих тезисах ядерной доктрины РФ, хозяин Кремля, уже привыкший менять устоявшиеся правила под собственные прихоти, заявил, что не исключает внесения в нее изменений.

“Эта доктрина является живым инструментом, и мы внимательно наблюдаем за происходящим в окружающем мире, и не исключаем внесения некоторых изменений в эту доктрину. Это также касается испытаний ядерного оружия", – неожиданно добавил он.

Ядерная доктрина, опубликованная Россией в 2020 году, определяет условия, при которых российский президент будет рассматривать возможность использования ядерного оружия: в ответ на нападение с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения или использование обычного оружия против России, "когда само существование государства под угрозой".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности нанести удары по странам, которые поставляют оружие Украине.

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