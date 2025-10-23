Путин сделал заявление о встрече с Трампом в Будапеште

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин считает, что американский президент Дональд Трамп просто перенес встречу в Будапеште, а не отменил ее совсем.

Заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

«Скорее, речь идет о переносе встречи», — сказал Путин.

Российский президент добавил, что во время разговора с Трампом 16 октября именно американский лидер предложил провести саммит в Будапеште.

«Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки», — отметил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.