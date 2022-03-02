Путин сходит с ума?: американская разведка пытается оценить душевное состояние тирана

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.
Американская разведка назвала оценку душевного состояния президента России Владимира Путина первоочередной задачей, пытаясь выяснить, как его состояние влияет на продолжение войны в Украине.
Об этом информирует CNN.
По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным. После того, как он приступил к вторжению России в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет лидер страны-агрессорки и как на его мышление повлиял неожиданно единственный и жесткий ответ со стороны европейских соседей.
Ранеее американское разведывательное сообщество потратило десятилетие на расшифровку бывшего офицера КГБ, фактически управляющего Россией с 1999 года. Однако Путин остается сложной мишенью, окружен традиционной для России шпионской стеной и своей паранойей.
Согласно копии, полученной CNN, в одном из отчетов разведки, поведение Путина стало "очень тревожным и непредсказуемым" только за последние два дня. Якобы он был крайне возмущен по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.
Разговоры по поводу неадекватности Путина начались после того, как он выступил с речью, излагая искаженную ревизионистскую историю, которая якобы оправдывала его вмешательство в Украину. Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды, написал в Твиттере, что Путин "всегда был убийцей, но сейчас его проблема другая и большая", намекая на психическое состояние. Однако подробно комментировать этот вопрос сенатор не стал.
Видеозаписи, на которых президент России сидит в десятках метров от своих старших военных советников или иностранных гостей во время встреч могут либо подчеркнули образ изолированного лидера, действующего только по собственному желанию, либо параноей.
Другие эксперты считают, что Путин начал впадать в глубокий психический кризис из-за продолжительной изоляции во время пандемии COVID-19. Представительница разведки Бет Саннер все же считает, что Путин не сумасшедший, а "очень эмоционален из-за того, что давно хотел сделать".
Ранее Джо Байден заявил, что Путин изолирован от мира, более чем когда-либо.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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