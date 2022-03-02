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Путин сходит с ума?: американская разведка пытается оценить душевное состояние тирана

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Путин сходит с ума?: американская разведка пытается оценить душевное состояние тирана

Associated Press

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

Американская разведка назвала оценку душевного состояния президента России Владимира Путина первоочередной задачей, пытаясь выяснить, как его состояние влияет на продолжение войны в Украине.

Об этом информирует CNN.

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным. После того, как он приступил к вторжению России в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет лидер страны-агрессорки и как на его мышление повлиял неожиданно единственный и жесткий ответ со стороны европейских соседей.

Ранеее американское разведывательное сообщество потратило десятилетие на расшифровку бывшего офицера КГБ, фактически управляющего Россией с 1999 года. Однако Путин остается сложной мишенью, окружен традиционной для России шпионской стеной и своей паранойей.

Согласно копии, полученной CNN, в одном из отчетов разведки, поведение Путина стало "очень тревожным и непредсказуемым" только за последние два дня. Якобы он был крайне возмущен по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.

Разговоры по поводу неадекватности Путина начались после того, как он выступил с речью, излагая искаженную ревизионистскую историю, которая якобы оправдывала его вмешательство в Украину. Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды, написал в Твиттере, что Путин "всегда был убийцей, но сейчас его проблема другая и большая", намекая на психическое состояние. Однако подробно комментировать этот вопрос сенатор не стал.

Видеозаписи, на которых президент России сидит в десятках метров от своих старших военных советников или иностранных гостей во время встреч могут либо подчеркнули образ изолированного лидера, действующего только по собственному желанию, либо параноей.

© Associated Press
Associated Press

Другие эксперты считают, что Путин начал впадать в глубокий психический кризис из-за продолжительной изоляции во время пандемии COVID-19. Представительница разведки Бет Саннер все же считает, что Путин не сумасшедший, а "очень эмоционален из-за того, что давно хотел сделать".

Ранее Джо Байден заявил, что Путин изолирован от мира, более чем когда-либо.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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