Путин сходит с ума?: американская разведка пытается оценить душевное состояние тирана

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

Американская разведка назвала оценку душевного состояния президента России Владимира Путина первоочередной задачей, пытаясь выяснить, как его состояние влияет на продолжение войны в Украине.

Об этом информирует CNN.

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным. После того, как он приступил к вторжению России в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет лидер страны-агрессорки и как на его мышление повлиял неожиданно единственный и жесткий ответ со стороны европейских соседей.

Ранеее американское разведывательное сообщество потратило десятилетие на расшифровку бывшего офицера КГБ, фактически управляющего Россией с 1999 года. Однако Путин остается сложной мишенью, окружен традиционной для России шпионской стеной и своей паранойей.

Согласно копии, полученной CNN, в одном из отчетов разведки, поведение Путина стало "очень тревожным и непредсказуемым" только за последние два дня. Якобы он был крайне возмущен по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.

Разговоры по поводу неадекватности Путина начались после того, как он выступил с речью, излагая искаженную ревизионистскую историю, которая якобы оправдывала его вмешательство в Украину. Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды, написал в Твиттере, что Путин "всегда был убийцей, но сейчас его проблема другая и большая", намекая на психическое состояние. Однако подробно комментировать этот вопрос сенатор не стал.

Видеозаписи, на которых президент России сидит в десятках метров от своих старших военных советников или иностранных гостей во время встреч могут либо подчеркнули образ изолированного лидера, действующего только по собственному желанию, либо параноей.

Associated Press

Другие эксперты считают, что Путин начал впадать в глубокий психический кризис из-за продолжительной изоляции во время пандемии COVID-19. Представительница разведки Бет Саннер все же считает, что Путин не сумасшедший, а "очень эмоционален из-за того, что давно хотел сделать".

Ранее Джо Байден заявил, что Путин изолирован от мира, более чем когда-либо.