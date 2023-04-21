Путин сидел на полу и плакал: у диктатора недавно мог случиться сильный нервный срыв

У фюрера Путина мог быть нервный срыв после того, как он перешел на новое лекарство от рака.

У Путина мог произойти нервный срыв после его перехода на новое лекарство от рака. Он захлопнулся в своей комнате и плакал.

Соответствующую информацию распространило издание Mirror.

Как отмечается, поездку в оккупированные россиянами украинские территории на самом деле совершил двойник фюрера Путина. Сам рупор Кремля Песков эти слухи не опровергает, однако называет их "довольно странными".

Сам же "оригинальный" Путин проходит лечение от рака. В последнее время его состояние считается более серьезным.

“В настоящее время он проходит третий курс лечения. Предыдущие два были крайне неудачными”, — заявил политолог Валерий Соловей, бывший профессор престижного московского Института международных отношений (МГИМО), школы подготовки шпионов и дипломатов.

По данным телеграмм-каналов, якобы следящих за здоровьем Путина, вечером 18 апреля у него вероятно произошел "нервный срыв". Он будто бы находился в своей комнате, куда не могла попасть охрана. Когда все же служба безопасности и врачи попали в помещение, увидели заплаканного фюрера.

"Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он, вероятно, пытался снять и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на подгузнике, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд", — описал нервный срыв Путина Генерал СВР.

Напомним, что в России "арестовали" начальника ГУР Украины Буданова.

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