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Путин сказал, почему до сих пор повторно не применил "Орешник"

Путин сказал, почему до сих пор повторно не применил "Орешник"

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Президент государства-агрессора утверждает, что “Орешник” запущен в массовое производство.

В четверг, 26 декабря, российский президент Владимир Путин признался, что у России немного ракет, которые он называет “Орешник”. Но хозяин Кремля заверил, что это оружие существует и может быть применено "завтра или сегодня".

Об этом Путин говорил на брифинге после саммита Евразийского экономического союза, транслируемого российскими пропагандистами.

Хозяин Кремля похвастался перед журналистами, что в ответ на удары 5-7 ракетами ATACMS государство-агрессор отвечает, по его словам, "комплексным ударом из 240 или что-то там 220 [единиц] высокоточного дальнобойного оружия".

“Если нужно будет, если увидим, что есть необходимость применить более мощное оружие средней дальности, мы, конечно, его применим. Но мы не спешим. Это не секрет и мы не скрываем, и я говорил, у нас пока немного этих систем "Орешник". Но они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное и предназначено для решения определенных задач”, - несколько запинаясь объяснял Путин.

Президент государства-агрессора утверждает, что "Орешник" запущен в массовое производство и будет изготовлен в нужном количестве.

При этом Путин даже пообещал разместить несколько "Орешников" на территории Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает разместить на территории страны десяток российских комплексов "Орешник".

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