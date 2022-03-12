Путин, скорее всего, пока не намерен выводить свои войска из Украины – советник Макрона

У французской стороны создалось такое впечатление после того, как президент Франции и канцлер Германии провели переговоры с Путиным.
Путин, скорее всего, пока что не собирается выводить свои войска из Украины. Он все еще считает, что в конфликте виновата лишь наша страна.
Так считает советник президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Der Spiegel.
У французской стороны сложилось такое впечатление после того, как президент Франции и канцлер Германии провели переговоры с Путиным. Президент РФ все еще обвиняет Украину в разжигании конфликта.
Во время общения с Путиным Маккрон и Шольц вспомнили мэра Мариуполя. Тот пообещал, что разберется в этом вопросе.
Сам же советник президента Маккрона отметил, что Франция не собирается уменьшать давление на Россию, пока та не выведет из Украины свои войска.
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