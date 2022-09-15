Путин слаб относительно принятия конкретных решений: Жданов рассказал об отношении политиков РФ к главе Кремля

Хотя во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию, пока даже он отказался от своих слов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вот сегодня поступила информация, что Зюганов дал заднюю. Видимо, понял, что переборщил. Они же смотрят на Кремль: что скажет Путин? А Путин молчит. До того они не знают, что говорить. Выдают яркие и громкие заявления, а потом видят: в Кремле — тишина, и начинают давать заднюю, так что Зюганов уже сказал, что он "не имел в виду мобилизацию людей". Общая мобилизация — не мобилизация людей, по словам Зюганова. мобилизацию всех ресурсов: экономических и прочее.Не знаю, как можно мобилизовать ресурсы... "Нефть, равняй-смирно, шагом марш в военкомат!" Они не имеют определенности.И это очень хорошо. что он слаб на принятие жестких и конкретных решений. Они видят это", – сказал Жданов.

Напомним, эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию.

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