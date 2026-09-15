Кремль / © Associated Press

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Соединенные Штаты должны готовиться к нескольким возможным сценариям будущего России, поскольку урегулирование войны в Украине станет лишь началом дальнейших переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Об этом говорится в статье Foreign Policy.

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Переговоры Уиткоффа, Кушнера с Киевом и Москвой пока не принесли прорыва

Недавно США направили Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, где они встретились с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Возобновление переговоров является правильным шагом, однако дипломатия США по России остается слишком эпизодической.

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Эксперты считают, что встречи Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве не привели к прорыву. Также нет признаков того, что стороны заметно продвинулись по ключевым вопросам.

В издании считают, что высокоуровневая «челночная дипломатия» может снова открыть двери для переговоров, однако она не способна заменить стабильные официальные каналы и институциональную способность их использовать.

Война в Украине завершится за столом переговоров

Независимо от того, дадут ли результаты нынешние дипломатические усилия, война в Украине завершится за столом переговоров, считают эксперты. События на поле боя определят условия возможного прекращения огня или урегулирования, однако не смогут заменить сами переговоры.

России и Украине придется договориться об условиях, с которыми обе стороны смогут жить. Для реализации долгосрочного соглашения почти наверняка понадобится глубокое и постоянное участие США.

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Урегулирование войны станет только началом

После окончания войны в Украине Вашингтону и Москве все равно придется взаимодействовать по ряду других вопросов. Среди них — ядерные риски и стратегическая стабильность, космическое пространство, Арктика, пандемии и реагирование на стихийные бедствия.

При этом речь идет не о возвращении к «нормальным» отношениям между США и Россией, доверии или дружбе. Вашингтону нужна способность вести сложные дела со сложным партнером, когда этого потребуют важные интересы США, подчеркнули в издании.

США потеряли часть дипломатических возможностей

После более чем десятилетия усиления давления и изоляции России, особенно с 2014 года, Соединенные Штаты потеряли большую часть возможностей для ведения таких переговоров. Поэтому Вашингтону предлагают уже сейчас восстанавливать дипломатические возможности, необходимые для работы с Москвой.

Прежде всего американским властям следует систематизировать знания опытных дипломатов, переговорщиков по контролю над вооружениями, военных офицеров и других чиновников, годами непосредственно общавшихся с советскими и российскими коллегами. Речь идет об устных историях, тематических исследованиях и анализе предыдущих переговоров — не только того, чего удалось достичь, но и того, как именно этого достигали.

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Государственный департамент, Министерство обороны и Совет национальной безопасности США могут проводить реалистичные симуляции переговоров с учетом российских институтов, должностных лиц, методов ведения переговоров и цепочек принятия решений.

Для этого предлагают активнее привлекать американских чиновников, владеющих русским языком и имеющих региональный опыт.

США должны лучше понимать, кто реально влияет на решения в России

Эксперты отмечают, что Вашингтону также рекомендуют переосмыслить свое понимание российской стороны.

Правительства союзников, диалоги «трек 1,5», академические обмены и другие ограниченные контакты могут помочь определить следующее поколение российских чиновников и понять, как изменились российские государственные институты за годы войны. Это также должно помочь отличать формальные должности от реального влияния и власти.

США готовятся к нескольким сценариям будущего России

Вашингтону следует быть готовым к разным вариантам развития событий.

Первый — Путин остается у власти , а конфронтация России с Западом продолжается или обостряется.

Второе — урегулирование войны в Украине создает узкое пространство для ограниченного взаимодействия между США и Россией.

Третий — смена российского руководства, внутренние потрясения или другое событие типа «черного лебедя» создают гораздо большие и менее предсказуемые возможности.

Каждый из этих сценариев потребует другой политики, но во всех случаях США понадобится способность вести переговоры.

Дипломатия не означает уступок России

Подготовка к будущим переговорам не является уступкой Москве. Дипломатия не должна быть наградой за хорошее поведение, а переговоры не означают нормализацию отношений.

США и их союзники в последнее десятилетие значительно инвестировали в способность оказывать давление на Россию, ограничивать ее возможности и сдерживать дальнейшую агрессию.

Однако рычаги влияния имеют ценность только тогда, когда Вашингтон также знает, как превратить их в конкретные результаты.

Переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Зеленский планирует встречу и переговоры с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. Среди главных тем переговоров возможно морское и энергетическое перемирие. Глава государства подчеркнул, если Путин не соглашается на полное прекращение огня, Киев готов обсуждать отдельные договоренности по зерновому экспорту и энергетике.

Политолог-международник Вадим Трюхан пояснил, что Россия блокирует переговоры с Украиной, ибо видит слабость единства Запада. По словам эксперта, россияне чувствуют себя «на коне», потому что у власти в США находится «совершенно неадекватный человек».

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