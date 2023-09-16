Путин сменил 12 военачальников за время войны: в WP проанализировали страхи диктатора

Те, которых глава Кремля решает заменить, исчезают или загадочным образом умирают.

Российский президент Владимир Путин за время войны против Украины сменил уже 12 военачальников российской армии. Диктатор опасается, что они угрожают его жизни.

Об этом пишет Washington Post.

В материале говорится, что такая кадровая чистка в рядах российской армии свидетельствует о консолидации среди российского командования, объединившегося вокруг Путина.

Те, которых глава Кремля решает заменить, исчезают или загадочным образом умирают.

Гибель Пригожина

Например, за день до гибели предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, Путин уволил с должности главы военно-воздушных сил России.

"После этого диктатор вместе с главнокомандующим армии России Герасимовым и главой минобороны России Шойгу показательно посетил штаб в Ростове-на-Дону, в котором был один из очагов мятежа Пригожина. Меседж этого визита заключался в том, что Шойгу и Герасимов остаются главными, воплощая Путина", — говорится в сообщении.

Как утверждают западные аналитики, гибель Вагнера, увольнение и исчезновение регулярных российских военных командиров подчеркивают отсутствие доверия Путина к его военному руководству.

Недовольство Путина растет

"Опасаясь измены, российский лидер предпочел лояльность компетентности, и он терпел внутренние распри, ухудшившие его военную машину", — пишет издание.

Еще одна громкая отставка генерала Ивана Попова, подвергшего критике министерство обороны страны-агрессорки. В частности, его перенаправили в Сирию, вызвав гнев многих провоенных российских блоггеров.

Под недовольство Путина попал и генерал-полковник Михаил Мизинцев, уволенный в апреле 2023 года, а затем он присоединился к вагнеровцам, никто не видел после мятежа.

По данным издания, с начала вторжения России в Украину с должностей было отстранено по меньшей мере 12 высокопоставленных военачальников.

Устранит ли диктатор Шойгу

Старший политический помощник заключенного российского политика Алексея Навального Леонид Волков заявил, что у Путина нет другого выбора, кроме как оставить Шойгу главным.

"Это мужчина объяснил тем, что более талантливый министр обороны представлял бы угрозу президенту, особенно если ему удастся переломить войну. в пользу России", — указано в сообщении.

Он продолжает, что Шойгу неизменен, потому что очень интересен. Поэтому менять его или еще кого-то хуже Путина не имеет смысла.

"А менять его на кого-то лучшего и того, кто добьется успеха, слишком опасно", — говорит помощник Навального.

В ссылку в Сирию

Туда Путин уже отправил опальных генералов Андрея Сердюкова, Александра Чайко и Сергея Киселя.

Сергей Марков, связанный с Кремлем политический консультант, сказал, что устранение Попова свидетельствует о непрерывных расколах в армии и широком недовольстве среди высшего руководства.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что такое ход событий не приведет в российском руководстве сам по себе не приведет к поражению.

Эксперт из российских военных в организации Rand Corp Дара Масикот подчеркнула, что одной из проблем, которая, кажется, остается без внимания, является ухудшение морального состояния российских войск на фронте.

"Эффект этого состоит в том, что мы увидим больше искажений в цепочке командования, где сидящие в Москве на самом деле не понимают, где расположены слабые места на их линии фронта", — сказала она.

Добавим, что Россия становится все зависимее "ненадежных игроков " из-за западных санкций и дипломатического давления.

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