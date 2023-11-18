Путин смирился, что он "Невский XXI века", продавший Россию Китаю — политолог

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что российский диктатор Путин уже давно смирился с тем, что Россия стала полностью зависима от Китая.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китай рассчитывал на беспроигрышность по отношению к России. На Ближнем Востоке он все проиграл в попытках противопоставить себя США. С Россией у него была беспроигрышная игра. Если бы Путину удалась бы его агрессия — Пекин получил бы Тайвань при полной дискредитации Соединенных Штатов, а сейчас он фактически получает Сибирь. Поражение в войне сделала Путина вассалом, он сам это прекрасно понимает. Удивительной была речь Путина в Пекине перед российскими журналистами: он просто как жалкий вассал Си рассказывал с огромным пиететом, как Си лично с ним обедал несколько часов в своем покое", — сказал Пионтковский.

Политолог уверен, что Россия давно стала полностью зависимой от Китая.

"А на следующий день он надменно назвал себя Александром Невским — тем, который приезжал лизать ботинка монгольского хана, чтобы противостоять Западу и не отдать свою душу западным варварам. Путин уже согласился, что он "Невский XXI век", продавший Россию Китаю", — подчеркнул он.

Отметим, американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт уверен, что для Путина все становится еще хуже. В частности, новость о встречах Байдена и Си для России также не стала хорошей. Кремлевский диктатор как никогда надеялся на помощь Китаю, но там продемонстрировали, что не готовы ее оказывать.

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