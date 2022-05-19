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Путин сможет создавать свои администрации на оккупированных территориях Украины: в Госдуму внесли законопроект

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Путин сможет создавать свои администрации на оккупированных территориях Украины: в Госдуму внесли законопроект

Фото: Getty Images

Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширит полномочия президента и позволит Путину создавать временные администрации за пределами России.

Следует отметить, что в Кремле до этого заявляли, что якобы не собираются оккупировать украинские территории.

Об этом сообщает "Медуза".

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России по необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути, временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", — отметил автор законопроекта.

Отмечается, что инициаторами соответствующего законопроекта о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины стали депутаты "Справедливой России — За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

Напомним, с 20 мая так называемая "народная администрация" Энергодара, которую создал депутат-коллаборант Андрей Шевчик, планирует обязать всех предпринимателей подписать с ними договоры и получить "лицензии" для работы.

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