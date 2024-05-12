Путин снимает Шойгу с должности министра обороны РФ: кто его заменит

Российский диктатор Владимир Путин решил назначить нового министра обороны вместо действующего главы ведомства Сергея Шойгу.

Об этом передает прессслужба так называемого "Совета Федерации" РФ.

Вместо Шойгу Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

В то же время начальник Генштаба армии окупантов Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

Путин же назначил Шойгу главой совета безопасности РФ. В этой должности он займет место уволенного с должности Николая Патрушева – которого называли конкурентом Путина и потенциальным мятежником, который может свергнуть главу Кремля с "трона".

В то же время повышение получил сын Николая Патрушева Дмитрий. С министра сельского хозяйства Патрушев-младший "дорос" до должности вице-премьера.

Что известно о новом министре обороны РФ

До этого времени 65-летний Андрей Белоусов занимал должность первого заместителя главы правительства страны-агрессорки. На эту должность он был назначен в январе 2020 года.

Как пишет российская служба "Радио Свободы", Белоусова называли куратором экономического блока в правительстве. СМИ сообщали о его якобы конфликтах с экономическими министерствами и Центробанком. По информации издания, Белоусов – наследственный экономист. Его отец участвовал в разработке Косыгинской реформы, пытавшейся ввести в советскую экономику элементы рыночных механизмов.

Белоусов также являлся министром экономического развития России в 2012–2013 годах.

Путин и Белоусов в 2016 году / Фото: ТАСС

С 2022 г. он находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств.

Ранее по обвинению в получении взятки в размере 1 млрд рублей был арестован заместитель Шойгу, миллионер Тимур Иванов, отвечавший за государственные закупки и капитальное строительство.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что Шойгу станет "следующим" после задержания его заместителя.

По мнению аналитиков ISW, Путин хочет наказать Шойгу за неспособность достичь целей в войне в Украине.

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