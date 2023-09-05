Путин снова грезит: диктатор заявил, что евреев в Украине уничтожали не немцы, а "бандеровцы"

В этот раз его начало беспокоить то, кого сегодняшняя власть в Украине "свела на пьедестал почета".

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию бреду — он призвал "вытаскивать и показывать" то, что в Украине сегодня "героизируют кровавых убийц" и якобы евреев в Украине убивали не немцы, а "бандеровцы".

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Все эти цифры известны, понятны. Всему миру известно, что именно бандеровцы занимались реализацией этого безобразного замысла нацистов», — сказал Путин.

По его мнению, "надо убедительно и ярко показывать, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем… Показывать, кого сегодняшняя власть Украина свела на пьедестал почета и кого они героизируют".

“Нужно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма. А там происходит именно это. Кто такие люди, которые на знаменах сегодняшней власти Украины… Надо это показать», — высказался Путин.

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