Путин снова нарывается на конфликт с Японией: Кремль продолжает "отжимать" активы JTI

Путин / © Associated Press

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Россия распространила временное управление еще на три компании японского табачного гиганта Japan Tobacco International (JTI). Накануне под контроль Кремля перешли еще четыре предприятия корпорации. Такие действия Москвы возмутили Японию, а акции Japan Tobacco на фоне новостей рухнули на 19,3%.

Об этом свидетельствует указ российского президента, обнародованный на официальном портале правовой информации РФ, а также сообщения «Медиазоны» и Bloomberg.

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Путин забрал еще три компании JTI: какие активы перешли под контроль России

6 ноября 2026 года Владимир Путин подписал указ о введении «временного управления» еще в отношении трех российских юридических лиц японской корпорации Japan Tobacco International. Речь идет о компаниях «Дж.Т.И. Россия», «Переславль-Табак» и «Дж.Т.И. Инновационные продукты».

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Как сообщает «Интерфакс», эти предприятия выполняли функции импортеров, управленческих и холдинговых структур группы JTI на российском рынке.

Это решение стало продолжением захвата активов японской компании. Еще 5 ноября Кремль передал под «временное управление» четыре других юридических лица JTI, которым принадлежат производственные мощности по обработке табачного сырья и изготовлению сигарет в Санкт-Петербурге, Ельце и Ростове-на-Дону.

Таким образом, под контроль российской стороны уже перешли семь юридических лиц, связанных с японским табачным бизнесом. Согласно обнародованным документам, активы передали российской структуре ООО «Промышленные активы».

По оценке «Коммерсанта», стоимость только производственных активов JTI, переданных под российское управление 5 ноября, достигает около 60 млрд рублей. И это без учета трех юридических лиц, которые попали под временное управление уже на следующий день.

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Япония требует от России вернуть активы JTI: акции компании рухнули на 19,3%

Решение Кремля вызвало резкую реакцию японских властей. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест российскому послу из-за передачи активов Japan Tobacco под «временное управление».

Как сообщает Bloomberg, Токио призывает Москву немедленно отменить эти меры и вернуть имущество японской компании.

Министр торговли Японии Р. Акадзава также заявил о «необходимости прекратить вмешательство России в деятельность корпорации». К российским властям уже обратились старшие дипломатические представители и посол Японии в РФ.

Особое значение ситуации придает то, что японское государство владеет 37,55% акций Japan Tobacco. То есть захват активов затрагивает не только интересы международной корпорации, но и непосредственно японское государство.

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На фоне происходящего инвесторы начали массово реагировать на риски для бизнеса. Акции Japan Tobacco на Токийской фондовой бирже упали на 19,3%. По данным Bloomberg, это стало величайшим однодневным падением в истории компании.

Российский рынок являлся важным источником доходов для японского производителя. По оценкам аналитиков SMBC Nikko Securities, на него приходилась около четверти операционной прибыли корпорации.

Кроме того, в российских банках могут оставаться заблокированными от 100 до 200 млрд иен средств компании. Это примерно 634 млн. долларов США.

Почему Путин забирает японский бизнес: возможна связь с поддержкой Украины

Передача японских активов под российский контроль происходит на фоне заметного ухудшения отношений между Москвой и Токио. Одной из причин остается многолетний территориальный спор вокруг Южных Курильских островов, которые Россия контролирует, а Япония считает своими.

Как сообщает Reuters, в августе 2026 года Владимир Путин посетил один из этих островов, что вызвало резкую реакцию японской премьер-министра Сана Такаичи. Она назвала визит неприемлемым, после чего Москва вызвала японского посла и выразила протест из-за заявлений Токио.

Еще одним поводом к напряжению стало задержание 13 октября 2026 года на Сахалине японского журналиста Юки Имаи по подозрению в шпионаже. По данным The Washington Post, инцидент произошел на фоне ухудшения двусторонних отношений из-за войны в Украине и спора в отношении Курильских островов. Японская сторона отрицала обвинения в адрес журналиста и потребовала от Москвы объяснений и доступа к задержанному.

На фоне обострения отношений с Москвой Токио продолжает поддерживать Украину. В частности, 29 мая 2026 года Япония объявила о вкладе в программу НАТО PURL, отметив, что средства будут направлены на закупку нелетального оборудования для Украины.

Издание Al Jazeera отмечало, что действия Москвы вокруг Курильских островов могли являться сигналом Токио на фоне углубления поддержки Украины. А The Straits Times, анализируя задержание японского журналиста, писало о возможном использовании этого инцидента в качестве инструмента давления на японские власти.

В то же время, для японского бизнеса ситуация стала тревожным сигналом. Japan Tobacco International работает в России с 1999 года, а после покупки активов производителя «Донский табак» в 2018 году еще больше укрепила свои позиции на местном рынке.

После начала полномасштабной войны компания не ушла из России, хотя и объявила о приостановлении новых инвестиций и маркетинговой деятельности. В 2023 году JTI решила продолжить работу в стране, о чем сообщало издание New Retail.

Российский бизнес корпорации обеспечивал работой более 4000 человек и занимал значительную часть местного рынка сигарет. Теперь компания рискует потерять контроль над предприятиями, в развитие которых инвестировала десятилетиями.

Напомним, отношения Москвы и Токио обострялись и раньше из-за военного сотрудничества Японии с США. В частности, Кремль резко отреагировал на планы разместить на японской территории американские ракетные комплексы Typhon во время совместных военных учений. В Москве заявили, что подобные действия создают угрозу безопасности России.

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