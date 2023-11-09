Путин снова не смог произнести имя и отчество президента Казахстана: видео

Президент России Владимир Путин, находясь 9 ноября с официальным визитом в Казахстане, не смог произнести имя и отчество президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Об этом свидетельствует видео,опубликованное в Х журналистом BBC Фрэнсисом Скарром.

Российский президент, обращаясь к своему казахстанскому коллеге, назвал его "Кемель Жомартович", но затем остановился и повторил правильно – Касым-Жомарт Кемелевич.

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Путину регулярно не удается произнести имя и отчество президента Казахстана. В частности, во время этого же визита он назвал его "Касым-Жомартом Келемичем".

Но самая колоритная оговорка хозяина Кремля прозвучала в июне 2022 года. Выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин назвал Токаева скороговоркой, которая прозвучала примерно как "Кемежам Ишемильевич".

Путин снова не смог произнести имя и отчество президента Казахстана

Напомним, визит российского президента Владимира Путина в Астану предусматривает также встречу хозяина Кремля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Ибрагимом Раиси.

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