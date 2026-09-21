Путин снова обострил спор с Японией: что происходит на Курилах

Путин снова обострил спор с Японией / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин продолжил раздувать территориальные споры по всему миру. Под удар снова попала Япония. В самом сердце геополитического противостояния оказался отдаленный японский прибрежный городок Немуро.

Об этом сообщает The New York Times.

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Путин снова подпитал территориальный спор с Японией: что на этот раз

Новость о недавнем внезапном визите российского президента на спорную островную цепь быстро облетела небольшое японское поселение. Для местного мэра Масатоси Исигаки это известие послужило поводом для серьезной тревоги.

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Десятилетиями жители Немуро возглавляли общественную кампанию за возвращение Северных территорий — украшали улицы патриотическими билбордами «Верните наши земли!», открывали тематические музеи и возводили мемориалы.

Впрочем, для Немуро этот спор имеет и другое, вполне практическое измерение. Местная экономика критически зависит от торговли с РФ и доступа к рыбным промыслам, поэтому любое очередное обострение между Токио и Москвой сразу больно бьет по кошелькам здешних жителей.

«Когда между Японией и Россией возникают трения, здесь сразу чувствуется боль», — говорит мэр города.

Конфликт вокруг архипелага, который в Японии называют Северными территориями, а в России — Южными Курилами, тянется еще с 1945 года, когда советские войска захватили эти земли в конце Второй мировой войны. Официальный Токио десятилетиями добивается возвращения хотя бы двух из четырех обитаемых островов, но Москва это не обсуждает. Из-за этого тупика страны до сих пор формально не заключили мирный договор.

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Теперь Путин снова решил разыграть «курильскую карту». По мнению аналитиков, это попытка оказывать давление на премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая известна своей жесткой внешнеполитической позицией, а также дополнительный способ подпитать «ура-патриотические» настроения внутри РФ.

В последнее время Кремль заметно активизировал военные учения в окрестных акваториях. Путин публично утверждает, что российский статус островов является «зафиксированной в международных документах реальностью», остро критикует Японию за поддержку антироссийских санкций и популистски поощряет антияпонскую риторику.

Во время своего недавнего визита на острова — первого за четверть века пребывания у власти — российский лидер устроил показательную поездку: дегустировал икру, осматривал местный рыбзавод и под прицелом государственных телекамер общался с лояльными местными жителями.

Самое сильное эхо этих событий ощущается именно в Немуро — тихом 22-тысячном городе, известном суровыми зимами, живописными рассветами и промышленным отловом красного королевского краба. От самой южной точки спорного архипелага, простирающегося от Камчатки до Хоккайдо, Немуро отделяют всего несколько миль.

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Как Немуро борется против РФ

Поселок страдает от сильного демографического спада, ведь за последние 60 лет население сократилось по меньшей мере вдвое. Молодежь массово выезжает в Токио, а местное предпринимательство угасает из-за введенных Россией ограничений на лов рыбы. Когда-то Немуро был переполнен российскими моряками.

В школах здесь до сих пор преподают русский язык, магазины годами ориентируются на покупателей из РФ, а в порту все еще можно найти выцветшие объявления кириллицей. Сегодня россияне здесь — редкие гости.

Несмотря на экономические затруднения, Немуро остается главным центром японского реваншизма в отношении островов. На улицах полно плакатов с лозунгом «Северные территории — это японская земля», а в местном музее собраны исторические карты и документы еще с XVII века, призванные доказать исторические права Японии.

Главным двигателем прояпонского движения всегда было местное население, большинство которого сейчас доживает последние годы. Из почти 17 тысяч депортированных Советским Союзом после войны людей в живых осталось около 4,7 тысячи, а их средний возраст уже приближается к 90 годам.

92-летний Хироси Токуноу помнит, как россияне заняли его родной остров, а его семью отправили в лагерь для интернированных, чтобы освободить жилье для переселенцев из СССР. Мужчина требует от японского правительства твердости. Также он беспокоится, что местная молодежь начинает мыслить по-другому, и вопрос о принадлежности островов Японии может исчезнуть с повестки дня.

Опасения небезосновательны, ведь 34-летняя преподавательница Нацуми Нисита откровенно говорит, что экономические проблемы ее беспокоят больше, чем территориальные.

В то же время 75-летний мэр Исигаки видит в утраченных территориях прежде всего запущенный потенциал. По расчетам городских властей, возвращение островов под контроль Токио могло бы приносить около 462 миллионов долларов ежегодного дохода от рыболовства и сопутствующих отраслей.

«Мы хотим решить этот вопрос, пока мы живы», — отмечает мэр.

Япония остается зависимой от российских энергоресурсов, потому избегает резких зеркальных санкций против РФ. Правительство Такаичи даже предпринимало попытки осторожно возобновить гуманитарные и торговые контакты с Москвой в начале года, несмотря на недовольство европейских партнеров. Но поведение Путина свело все попытки насмарку.

Жертвами геополитики становятся японцы: каждый год жители Немуро чтят память предков, похороненных на островах. Ранее Москва разрешала им посещать местные кладбища, но после введения Японией санкций в 2022 году Путин отменил эти визиты. Теперь поминальные обряды проводят прямо в открытом море.

Ракетные испытания РФ вблизи Японии

Напомним, Россия провела ракетные учения вблизи Южных Курильских островов, запустив ракеты с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и береговой системы «Бастион» по целям на расстоянии более 300 км.

По данным Тихоокеанского флота РФ, все ракеты успешно попали в цель. Эти испытания в районе территорий, на которые претендует Япония, усугубили напряженность между странами. Параллельно Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат, после чего отправился в Южно-Сахалинск.

Визит вызвал острое возмущение в Токио: премьер Японии Санаэ Такаичи назвала его «совершенно неприемлемым» и противоречащим позиции страны, а глава МИД Тошимицу Мотеги отметил принадлежность островов Японии и вызвал российского посла для выражения решительного протеста.

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