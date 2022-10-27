Путин снова обвинил Запад во всех "грехах" и заявил, что хотел "жить дружно"

Путин обвинил страны Запада в том, что они якобы преследуют цель "сделать Россию более уязвимой".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хотел "жить дружно" с Западом и странами НАТО. Кроме того, президент РФ снова поностальгировал по СССР и сказал, что распад Союза "разрушил мировое равновесие".

Об этом Путин рассказал 27 октября на дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы пытались наладить отношения с ведущими странами Запада и НАТО. Посыл был один: давайте жить дружно, укреплять отношения. Мы были абсолютно искренними. И что мы получили в ответ? Постоянно растущее давление и создание очагов напряженности у наших границ", – цинично заявил Путин.

По его словам, Запад якобы преследует цель "сделать Россию более уязвимой", и превратить ее в "инструмент для своих геополитических амбиций". При этом сама РФ якобы "не бросает вызов западным элитам и не собирается становиться новым гегемоном".

Российский диктатор еще раз бросил кучу обвинений в сторону западных стран, мол, они "захватывают рынки и ресурсы" и "сводят экономики к примитивному уровню".

Путин снова начал ностальгировать по Советскому Союзу и заявил, что "распад СССР разрушил мировое равновесие", а после этого "Запад провозгласил однополярный мир".

"Споры могут вызвать глобальные конфликты или цепи конфликтов. Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах", — сказал Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Америки. При этом российский диктатор сказал, что "американофобия", "англофобия", "франкофобия" — такое же проявление расизма, как "русофобия".

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