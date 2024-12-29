Путин снова позвонил Алиеву из-за крушения азербайджанского самолета

В Кремле не сообщили никаких подробностей этого разговора.
В воскресенье, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого лидеры государств продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines, который был поврежден российской ПВО возле Грозного и потерпел крушение возле казахстанского города Актау.
О разговоре двух лидеров сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.
Никаких подробностей этого разговора он не привел.
Заявление спикера Путина появилось на фоне интервью Ильхама Алиева телевидению Азербайджана, в котором он выразил сожаление из-за того, что Россия хотела "замять вопрос" о причинах аварии пассажирского самолета.
Алиев, в частности, заявил, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане "не слышали от России ничего, кроме нелепых версий": о взрыве газового баллона, столкновении со стаей птиц и т.д.
Это, по его словам, было сделано для того, чтобы замаскировать подлинные причины катастрофы.
"Мы четко высказали свои требования российской стороне... Во-первых, российская сторона должна принести извинения Азербайджану. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных и привлечь их к уголовной ответственности, а также выплатить компенсацию государству Азербайджана и пострадавшим пассажирам и членам экипажа", – заявил Алиев.
Напомним, накануне, 28 декабря, Путин уже звонил по телефону Алиеву, чтобы выразить прощение перед Азербайджаном за "трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России" и выразить соболезнования семьям погибших.
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