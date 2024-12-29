Путин снова позвонил Алиеву из-за крушения азербайджанского самолета

В Кремле не сообщили никаких подробностей этого разговора.

В воскресенье, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого лидеры государств продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines, который был поврежден российской ПВО возле Грозного и потерпел крушение возле казахстанского города Актау.

О разговоре двух лидеров сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

Никаких подробностей этого разговора он не привел.

Также читайте Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана

Заявление спикера Путина появилось на фоне интервью Ильхама Алиева телевидению Азербайджана, в котором он выразил сожаление из-за того, что Россия хотела "замять вопрос" о причинах аварии пассажирского самолета.

Алиев, в частности, заявил, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане "не слышали от России ничего, кроме нелепых версий": о взрыве газового баллона, столкновении со стаей птиц и т.д.

Это, по его словам, было сделано для того, чтобы замаскировать подлинные причины катастрофы.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне... Во-первых, российская сторона должна принести извинения Азербайджану. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных и привлечь их к уголовной ответственности, а также выплатить компенсацию государству Азербайджана и пострадавшим пассажирам и членам экипажа", – заявил Алиев.

Напомним, накануне, 28 декабря, Путин уже звонил по телефону Алиеву, чтобы выразить прощение перед Азербайджаном за "трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России" и выразить соболезнования семьям погибших.

Читайте также: