Путин снова пугает мир: Минобороны РФ похвасталось испытанием межконтинентальной ракеты

Российская баллистическая ракета «Сармат»

В Кремле решили снова напомнить о себе единственным доступным им способом — бряцанием оружием массового уничтожения. Российские пропагандисты радостно распространили кадры нового испытания тяжелого ракетного комплекса «Сармат».

Запуск «Сармата» и фантазии о дальности

Как заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев, запуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты якобы прошел успешно. По планам окупантов, первый полк, вооруженный этими ракетами, вскоре заступит на боевое дежурство в Ужурском соединении. Россияне утверждают, что «Сармат» значительно превосходит своего предшественника — советский комплекс «Воевода» — как по дальности, так и по возможностям прорыва противоракетной обороны.

Не обошлось и без традиционных преувеличений самого Владимира Путина. Российский диктатор пафосно заявил, что дальность полета их новой гордости может превышать 35 тысяч километров. Более того, глава Кремля уверяет, что мощность доставленного боевого заряда «Сармата» якобы вчетверо превосходит любой мощный западный аналог.

Ядерный шантаж Путина

Параллельно с испытаниями «Сармата» российский диктатор в очередной раз прибег к откровенным ядерным угрозам, объявив о развертывании новых ракетных комплексов. Путин открыто пригрозил миру возможностью использования ядерных зарядов , заявив, что на боевое дежурство уже поставлен комплекс наземного базирования «Орешник». Глава Кремля также похвастался работой над расширением арсенала тактического оружия, отметив, что разработка двух комплексов с малыми ядерными зарядами вышла на финальную стадию.

Свое манипулятивное наращивание вооружений он попытался оправдать событиями двадцатилетней давности, вспомнив о выходе США из договора о ПРО в 2002 году. Традиционно для своей риторики диктатор утверждал, что Россия якобы создает оружие, которое не имеет мировых аналогов и гарантированно преодолевает существующие системы противоракетной обороны, и подтвердил, что агрессор поэтапно реализует программу развития своих ядерных сил и останавливаться не собирается.

