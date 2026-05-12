Путин снова пугает мир ядерным ударом и размахивает "Орешником"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерным угрозам, объявив о развертывании новых ракетных комплексов «Орешник».

Об этом сообщает Clash Report.

Глава Кремля открыто пригрозил миру возможностью использования ядерных зарядов на новых носителях.

«На дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — заявил Путин.

Диктатор также сообщил о работе России по расширению арсенала тактического оружия. Он добавил, что разработка двух комплексов с малыми ядерными зарядами уже вышла на финальную стадию. Однако никаких технических подробностей не предоставил. Традиционно для своей манипулятивной риторики российский руководитель попытался объяснить наращивание вооружений событиями двадцатилетней давности.

«Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены — хочу это подчеркнуть — вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», — уверял Путин.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы создает оружие, которому «аналогов нет» в мире.

«Именно поэтому я еще раз подчеркиваю это. В России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, которые не имеют мировых аналогов и обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны», — утверждал он.

В заключение диктатор подтвердил, что агрессор не собирается останавливать ядерные разработки.

«Мы поэтапно реализуем принятую в этой связи программу развития ядерных сил», — заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля нафантазировал о возможностях ракеты «Сармат», уверяя, что дальность ее полета якобы способна превысить 35 000 километров.

