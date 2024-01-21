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Путин снова собирается посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина

Путин снова собирается посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина

Владимир Путин / Фото: Associated Press

В Кремле подтвердили намерения Путина посетить КНДР "в ближайшее время".

Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с министерством иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил о готовности посетить Пхеньян в ближайшее время по приглашению Ким Чен Ина.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Министр иностранных дел Северной Кореи приезжал в Россию 15-17 января по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всей души встречать ближайшего друга корейского народа", — написали в ЦТАК.

Интересно, что две диктаторские страны поговорили о так называемом "глобальном мире и безопасности" в мире.

"Отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ – самостоятельными суверенными государствами являются мощной стратегической крепостью и локомотивом в защите глобального мира и безопасности, продвижении строительства многополярного мира",

Путин, ведущий кровавую войну против Украины, " глубокую признательность за то, что КНДР выражает полную поддержку и солидарность с позицией правительства и народа России по "специальной военной операции" в Украине".

В Кремле подтвердили намерения Путина посетить КНДР "в ближайшее время".

Напомним, ранее в США сообщалось, что РФ продолжает обстреливать Украину ракетами производства КНДР.

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