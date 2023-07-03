Путин снова в ловушке: между Минобороны РФ и Z-блогерами разразился новый скандал

После неудачной попытки мятежа руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин предстал перед выбором: что делать с российскими "военными корами". Один из вероятных вариантов – цензурировать или утихомирить их. Между тем, среди некоторых Z-блоггеров вспыхнула новая волна недовольства.

Об этом информирует ISW.

В частности, Z-блоггеры обвинили военное руководство во лжи о "разгроме украинских сил" на левобережье Херсонщины 1 июля.

Поэтому глава Кремля теперь должен решить, стоит ли принимать сторону Минобороны, или, возможно, спасти свою ослабленную репутацию после так называемого мятежа.

В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли заинтересован в ограничении сообщества "военных коров", поскольку их поддержка в войне против Украины для него крайне важна.

Несмотря на это, Евгений Пригожин также умело использовал Z-блоггеров.

"Теперь Путин стоит перед выбором: подвергнуть цензуре или усмирить российских блоггеров после восстания", – говорится в отчете.

В случае, если диктатор преследует цель укрепить доверие к МО, он будет пытаться запретить критику на ведомство.

"Но неудачи Минобороны, борьба и явная повсеместная нечестность могут сделать эту задачу невыполнимой", – предположили аналитики.

Путин может продолжить успокаивать военных блоггеров и обвинять МО России в военных неудачах в Украине, "что гораздо проще".