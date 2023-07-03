Путин снова в ловушке: между Минобороны РФ и Z-блогерами разразился новый скандал

Некоторые блоггеры снова начали активную критику Минобороны страны-агрессора.
После неудачной попытки мятежа руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин предстал перед выбором: что делать с российскими "военными корами". Один из вероятных вариантов – цензурировать или утихомирить их. Между тем, среди некоторых Z-блоггеров вспыхнула новая волна недовольства.
Об этом информирует ISW.
В частности, Z-блоггеры обвинили военное руководство во лжи о "разгроме украинских сил" на левобережье Херсонщины 1 июля.
Поэтому глава Кремля теперь должен решить, стоит ли принимать сторону Минобороны, или, возможно, спасти свою ослабленную репутацию после так называемого мятежа.
В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли заинтересован в ограничении сообщества "военных коров", поскольку их поддержка в войне против Украины для него крайне важна.
Несмотря на это, Евгений Пригожин также умело использовал Z-блоггеров.
"Теперь Путин стоит перед выбором: подвергнуть цензуре или усмирить российских блоггеров после восстания", – говорится в отчете.
В случае, если диктатор преследует цель укрепить доверие к МО, он будет пытаться запретить критику на ведомство.
"Но неудачи Минобороны, борьба и явная повсеместная нечестность могут сделать эту задачу невыполнимой", – предположили аналитики.
Путин может продолжить успокаивать военных блоггеров и обвинять МО России в военных неудачах в Украине, "что гораздо проще".
"Такой курс действий может позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря благодаря МО РФ. Но он также связан с риском для Путина: длительный подрыв доверия к МО может позволить другим амбициозным российским фигурам продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин", – отметили в ISW.
На фоне этого некоторые блоггеры снова начали активную критику Минобороны страны-агрессора.