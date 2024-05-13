Путин снял с должности своего ближайшего соратника Патрушева: в ISW оценили, что его ждет

Российский президент Владимир Путин произвел серьезные кадровые изменения. Среди главных – увольнение с должности секретаря Совета безопасности России 72-летнего Николая Патрушева.

События проанализировали аналитики ISW.

Как отмечается, Патрушев был лицом, ответственным за убийство лидеров "Вагнера" Евгения Пригожина в августе 2023 года. WSJ сообщал, что назначение Патрушева на должность секретаря Совбеза в 2008 году было в основном формальностью, и что Патрушев является фактическим руководителем всех российских спецслужб, что делает его вторым по влиянию человеком в России.

"Патрушев действует как "гибрид разведчика и дипломата" и регулярно посещает мировых лидеров от имени Путина. ISW пока не может подтвердить, какой будет новая роль Патрушева, но учитывая сообщения о личном значении Патрушева для стабильности режима Путина и давнюю тенденцию Путина балансировать между российскими силовиками, такими как Патрушев, в вертикали власти ", – говорится в сообщении.

В частности, следующая должность Патрушева будет являться важным отражением намерений Путина.

" Кремль может установить для Патрушева новую должность или должность, например, установить более высокую должность для управления фракцией силовиков", – добавили там.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сделал низку кадровых перестановок. Наверное, самое гнусное – увольнение министра обороны Шойгу и назначение его на должность вместо Патрушева.

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