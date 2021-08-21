Путин собирает встречу по Афганистану в рамках договора о коллективной безопасности: кто примет участие

Путин собирает встречу по Афганистану в рамках договора о коллективной безопасности: кто примет участие

Мероприятие запланировано на 23 августа.

В понедельник, 23 августа, лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности проведут видеоконференцию по ситуации в захваченном талибами Афганистане.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, пишет РБК.Росия.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности. Особенно в связи событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане", — сказал глава Кремля.

К слову, ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан имеет общую границу с Афганистаном.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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