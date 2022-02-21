Путин собирается подписать закон о "дружбе" и границах с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР": названа дата

Путин собирается подписать закон о "дружбе" и границах с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР": названа дата

Кроме того, закон будет закреплять также взаимную военную помощь между так называемыми "республиками" и Россией.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что уже завтра, 22 февраля, российская Дума и Совет Федераций примут законы о границах самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также взаимную военную помощь между этими территориями.

Об этом Венедиктов написал в своем Twitter.

"Завтра (22 февраля – ред.) Дума и Радфед сразу примут законы о дружбе и границе с ДНР/ЛНР, а также о военной взаимопомощи, и президент подпишет их", — заявил Венедиктов.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе и в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.

Следует отметить, что ранее 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" сами попросили Путина признать их независимость.

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