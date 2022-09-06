Путин собирается посетить Донбасс: в Кремле заявили о "куче планов" на оккупированные территории

В России заявили о "куче планов" на оккупированный Донбасс. В их числе даже визит самого диктатора Путина.

Так, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы собирается посетить оккупированный Донбасс, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"О поездке президента (России — ред.), я не сомневаюсь, что когда время придет, такая поездка состоится", — сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что у Путина "куча планов" на Донбасс.

"Планы по развитию велики. Вы видите, что и строительство ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активно, и там работают много тысяч людей”, – добавил Песков.

Напомним, эксперт центра оборонных стратегий Андрей Рыженко заявил, что новая дата – 15 сентября, к которой по приказу российского диктатора Путина оккупанты должны выйти на административную границу Донецкой области, будет провалена.

Несмотря на то, что руководство России бросает на восток новых военных, их наступление терпит поражение. ВСУ на Донецком направлении держат оборону крепко. Все атаки россиян не имеют продолжения.

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