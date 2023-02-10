Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине: устраивает концерт в Лужниках

Путин выступит перед Федеральным собранием РФ 21 февраля. На следующий день на стадионе "Лужники" россияне отпразднуют годовщину войны в Украине.

Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках захватчики планируют организовать настоящий концерт, на который, возможно, приедет и Владимир Путин.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пока известно, что 21 февраля президент России Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием РФ. Ранее эта дата была анонсирована СМИ, однако Кремль пока официально не подтвердил такую информацию.

На следующий день, 22 февраля, в Лужниках россияне устроят митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. В свою очередь, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках.

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