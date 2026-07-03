Путин собирается проверить сплоченность НАТО: разведка назвала страны, которые первыми получат удар

Польша готовится к возможному столкновению / иллюстративное фото

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США и европейские спецслужбы предупреждают, что Россия в ближайшие месяцы готовит военные провокации против Польши и стран Балтии. Из-за постоянных угроз и нарушений воздушного пространства российскими дронами польские власти активно готовятся к обороне — в стране создают огромный армейский резерв и заранее обучают гражданское население на случай начала войны.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

США предупредили Польшу о возможном нападении со стороны России

Соединенные Штаты Америки предупредили о подготовке России к провокациям на территории Польши, которые могут начаться уже через несколько месяцев. Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к польскому президенту Каролю Навроцкому, рассматриваются сценарии ударов ракетами или дронами по критической инфраструктуре, имитация воздушных атак с целью истощения ПВО, а также ограниченное наземное вторжение российских или белорусских военных в приграничные районы.

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На фоне растущей угрозы премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что российская угроза для стран НАТО — это реальность не отдаленного будущего, а ближайших месяцев.

В то же время Эстония, Латвия и Литва, которые регулярно сталкиваются с российскими кибератаками и нарушениями воздушного пространства, уже разрабатывают планы эвакуации400 тысяч граждан на случай нападения и существенно увеличивают расходы на оборону.

Россия готовится к новым вторжениям

Кроме того, Россия уже проводит масштабную секретную кампанию в «серой зоне» и готовится к длительной конфронтации с Европой, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что в последние годы Россия ведет против стран НАТО скрытую и открытую гибридную войну, применяя диверсии, поджоги, радиоэлектронные помехи и глушение GPS. Эта агрессивная деятельность резко усилилась с осени 2025 года, а систематические инциденты свидетельствуют о переходе Кремля к фазе непосредственной подготовки.

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Наиболее заметной угрозой стало регулярное вторжение беспилотников в воздушное пространство Альянса. По данным экспертов, Россия использует суда своего «теневого флота» в международных водах в качестве мобильных платформ для запуска и возвращения дронов. Всего в период с августа 2024 года по февраль 2026 года было зафиксировано 144 таких случая над территориями 13 государств НАТО и Ирландии, в частности, вблизи стратегических военных и подводных баз в Великобритании и Франции.

Кроме того, из-за давления на фронте и украинских ударов на большие расстояния вблизи Москвы и Санкт-Петербурга Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО с помощью провокаций в Балтийском регионе или в Польше. Как сообщает The Guardian со ссылкой на западные источники и латвийскую разведку, о полномасштабном вторжении пока речь не идет. Россия, вероятно, планирует локальные гибридные атаки— удары ракетами, дронами или акты саботажа, чтобы заставить Запад прекратить поддержку Украины.

Эксперты аналитического центра Chatham House отмечают, что Москва ищет способы изменить баланс сил и не будет пассивно сдаваться, поэтому будет проверять готовность США защищать своих самых маленьких союзников.

Стоит отметить, что в мае 2026 года кремлевский диктатор Владимир Путин принял закон, позволяющий ему санкционировать применение вооружённых сил за рубежом для защиты «граждан России», которых якобы «преследуют в международных или иностранных национальных судах».

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Кроме того, ранее аналитики ISW сообщали, что, вероятно, РФ готовится к возможной агрессии в будущем против стран Балтии, в частности Латвии. Тогда в Москве уверяли, что якобы украинские операторы БПЛА развернулись на латвийских военных базах.

В Польше готовятся к возможному столкновению

Еще в январе 206 года власти Польши начали беспрецедентную кампанию по информированию и подготовке гражданского населения к Третьей мировой войне. Тогда гражданам разослали подробные «руководства по выживанию» в 17 миллионов домохозяйств.

В свою очередь Норвегия предупредила граждан о возможной мобилизации их частного имущества.

Позже сообщалось, что Польша планирует создать резерв высокой готовности, что позволит в случае необходимости оперативно мобилизовать до 500 тысяч военнослужащих для защиты от потенциальной российской агрессии. Оборонная концепция предусматривает, что основу сил составят 300 тысяч профессиональных военных и бойцов территориальной обороны, а ещё 200 тысяч придётся на резервистов различного типа.

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Польская армия / © Reuters

Участие в программе резерва будет добровольным и оплачиваемым, а мужчины и женщины будут привлекаться к службе на равных условиях. По словам заместителя министра обороны Цезария Томчика, уже в 2026 году подготовку пройдут около 40 тысяч резервистов.

Кроме того, в июне стало известно, что в мирное время Польша заранее рассылает мобилизационные карточки, чтобы граждане четко знали порядок действий и место сбора в случае объявления военного положения.

Как сообщает портал InPoland, такие документы получают не только военнослужащие запаса, но и гражданские специалисты, чьи профессиональные навыки имеют решающее значение для обороны и стабильного функционирования государства. В частности, речь идет о специалистах в сферах медицины, логистики, информационных технологий, связи, транспорта, энергетики и государственного управления.

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